Reggina: mister Torrisi si presenta. C’è attesa per le sue prime dichiarazioni

La Reggina si prepara a voltare pagina. Nel pomeriggio di oggi, alle ore 16, presso la Sala “Nakamura” del Centro Sportivo Sant’Agata, sarà presentato alla stampa Alfio Torrisi, nuovo allenatore amaranto.

L’incontro segna la fine del lungo silenzio stampa che ha accompagnato la società nelle ultime settimane – interrotto solo dalle parole del patron Ballarino – e rappresenta il primo vero banco di prova per il tecnico, chiamato a restituire fiducia e identità a una squadra costruita per vincere ma finita in piena crisi.

Torrisi eredita un organico composto da calciatori di categoria superiore, ma profondamente smarrito. Le ultime gare, compresa quella di Coppa Italia contro la Nocerina, hanno messo in luce limiti evidenti, mancanza di intensità, poca coesione e un morale sotto i tacchi.

Il nuovo tecnico, ex Trapani, ha già avuto modo di osservare la squadra e di valutarne i problemi. Ora sarà chiamato a dare risposte concrete, si spera, sul campo e davanti ai tifosi che attendono segnali di reazione.

Compito non semplice, ma inevitabile: la Reggina ha bisogno di ritrovare sé stessa e Torrisi dovrà essere il primo a indicare la strada.