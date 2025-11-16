Reggina, Torrisi: ‘Pietosi, una vergogna, non ci sono parole’

Non si sa più cosa pensare. La Reggina le prende da chiunque mostrando incapacità e impotenza e piomba sempre più giu in classifica. Un’altra prestazione imbarazzante con una squadra presa a pallonate dall’avvesario che già nel primo tempo meritava di andare in gol in almeno quattro circostanze. Nonostante si trovasse in vantaggio due volte, la Reggina è riuscita a perdere anche questa volta, la quarta davanti al pubblico di casa, la sesta in questa stagione. Torrisi a radio Febea: “Pietosi, tre passi indietro, scadenti, svogliati. Non abbiamo vinto un duello, non ci sono parole. Non me lo aspettavo dopo una grande settimana, ci sono atleti durante gli allenamenti e altri nelle partite. Siamo stati avanti due volte senza merito, una vergogna. Di Grazia non riusciva a dare quello che volevo e sono stato costretto a cambiarlo, ma non credo sia questo il problema. Quello che mi preoccupa è che durante la settimana avevo altri sentori, ma probabilmente in questa squadra c’è gente che non può giocare davanti a questo pubblico.

Unica medicina è il lavoro. I fischi? Chiedo scusa a questa gente, oggi si è toccato il fondo. Dopo il 3-2 potevamo stare in campo per tutta la giornata, non avremmo mai segnato. Il portiere non c’entra nulla, tutto sbagliato, ogni scelta. Guardarci dietro? Bisogna fare una analisi attenta su quello che è successo, i problemi li abbiamo in casa”.