Reggina: due indisponibili e un importante recupero. Torrisi su Ferraro e Guida

Le indicazioni del tecnico in conferenza stampa sugli infortunati e qualche singolo: “Andrea Di Grazia farà parte della gara, ma abbiamo perso Sartore. Non ci sarà Barillà che spero di avere per la prossima partita, il resto tutti a disposizione.

Dobbiamo dimostrare di avere personalità anche sulle singole giocate. In questo organico ci sono calciatori che se vogliono, possono vincere le partite da soli che in altre squadre non vedo. La cosa importante è certamente provare a vincerla, segnare all’inizio o alla fine non cambia, certo passare in vantaggio può creare un’ottima situazione.

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Ferraro? Non voglio parlare dei singoli, ma la squadra intera ha avuto una flessione fisiologica, anche se tutti noi pretendiamo di avere sempre il massimo. Ferraro in questo senso, essendo il finalizzatore, viene penalizzato, si è allenato benissimo e sono certo della sua prestazione come quella della squadra. Siamo tornati quelli che eravamo qualche settimana fa.

Guida è entrato in delle fasi della partita dove non ha potuto incidere. E’ un grande professionista, si allena a mille e credo che con l’Igea Virtus può dare il suo contributo. Ha avuto bisogno dei suoi tempi, ho fiducia in lui, in questa categoria ha segnato lo scorso anno. Non molla, è un toro, ha la cazzimma giusta, lo aspetto“.