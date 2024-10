Reggina, Toscano: ‘Perchè avrei dovuto sostituire De Rose?’

Una sconfitta inattesa nonostante la consapevolezza di avere di fronte una compagine molto forte come il Monopoli. L’espulsione di De Rose ha inciso su un match che sembrava indirizzato verso il pareggio, visto il cambio radicale di atteggiamento nel momento in cui la Reggina si è trovata in inferiorità numerica. Per parlare di questa gara è intervenuto mister Toscano a Radio Antenna Febea: “Faremo la solita analisi della partita, come sempre, quando si vince e quando si perde.

In altre situazioni De Rose ha preso ammonizioni nel primo tempo e poi ha condotto le gare in maniera tranquilla. Ingenua quella della prima parte, irruento nella seconda, ma chiaramente non possiamo addossare al capitano la responsabilità della sconfitta. Non siamo arrivati nelle migliori condizioni contro un avversario forte e preparato. L’inferiorità numerica ha inciso moltissimo sul risultato, fermo restando che con Doumbia abbiamo avuto l’opportunità di pareggiarla.

Avevamo schierato una difesa inedita e per caratteristiche la presenza di De Rose in quel centrocampo era fondamentale. Fosse stato espulso chiunque altro, poteva andare diversamente. Ho cambiato Sounas per dare maggiore incisività in attacco, non potevo sapere cosa sarebbe successo dopo. La partita non lasciava presagire a cose di particolare preoccupazione e quindi non aveva senso pensare di gestire il pareggio, parliamo a conclusione del primo tempo.

Il Monopoli non aveva creato grandi pericoli alla nostra porta anzi, avevo la sensazione che sarebbe arrivato l’episodio a determinare il risultato, l’espulsione ha cambiato tutto. Il primo gol era evitabile, poco reattivi sul palo e sulla respinta. Dall’inizio dell’anno sento sempre le stesse cose. Un fenomeno quando si vince, in discussione quando si perde. Ma la forza è stata proprio quella di non ascoltare nessuno e di andare avanti per la nostra strada. Il dato da analizzare può essere quello delle tre partite in una settimana che qualche volta ci ha messo in difficoltà, valuteremo anche questo.

Nessuna partita semplice, il campionato lo ha dimostrato. Ci sono nove partite da giocare ed ogni gara diventa importante per tutti. Niente calcoli su quante partite si dovranno fare in casa e fuori. Ci servono venti punti e basta.

