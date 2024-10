Reggina, Toscano: ‘L’arbitro ha voluto fare il protagonista. L’incazzatura è tanta’

Il tecnico della Reggina, Domenico Toscano, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni della stampa al termine della gara tra gli amaranto e la Spal, conclusasi sul punteggio di 1-0 in favore degli avversari grazie ad una rete di Castro al minuto numero 31 della prima frazione di gara.

“Anche oggi posso dire ben poco ai ragazzi. L’arbitro ha voluto fare il protagonista: ci può stare un piccolo sfogo di un calciatore, ma l’espulsione è stata esagerata. Anche in 10 abbiamo dimostrato la nostra forza, abbiamo trovato di fronte un grande portiere. L’inerzia della gara poteva cambiare anche in inferiorità numerica.

Se riesci a fare una gara del genere contro la Spal, in 10, manca poco per raccogliere quello che meriti. Hanno fatto una gara di partita di temperamento. L’incazzatura è tanta, pensiamo adesso alla gara di sabato contro l’Empoli.

Oggi, nel secondo tempo, c’è stata una sola squadra in campo che ha messo dietro la Spal. Abbiamo avuto diverse occasioni, dobbiamo avere più consapevolezza. Rivas è entrato bene come Folorunsho, Rossi e Di Chiara, qualche scelta poteva essere fatta in modo diverso.

Uscita di Bellomo? Era ammonito e avevo bisogno di più fisicità.”