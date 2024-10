Reggina, Toscano al Film Fest: “I momenti del lockdown passeranno alla storia”

Durante la prima serata del Reggio Calabria Film Fest XIV edizione, spazio alla proiezione dell’attesissimo documentario ‘LockTown – A sud del Covid’ di Emanuele Freni. All’interno della produzione insieme alle istituzioni, rappresentanti del commercio cittadino, spazio anche al mondo dello sport ed in particolare ad un protagonista assoluto dello scenario calcistico: il mister della Reggina Mimmo Toscano.

Il commento del condottiero amaranto dal palco del festival del cinema:

Immagini, forti momenti non belli, ci fa riflettere tutto ciò. Speravamo di arrivare direttamente sul campo al nostro sogno coltivato per molti mesi, il lockdown ci ha fermato ma siamo comunque riusciti a raggiungere l’obiettivo della promozione. I miei più vivi complimenti per il lavoro svolto nella produzione di questo documentario.