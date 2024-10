Reggina, Toscano: ‘Ci sarà un fattore che in Serie B sarà determinante’

Il tecnico della Reggina, Domenico Toscano, ha rilasciato ai microfoni del canale ufficiale del club alcune dichiarazioni.

“Ci siamo ritrovati dopo tanto, abbiamo iniziato in modo tranquillo. Oggi e domani si faranno altri test. Abbiamo tutto il tempo dal punto di vista tattico e fisico per programmare la stagione. Non vogliamo andare in contro ad infortuni. Le amichevoli? Meglio giocare tra noi che non squadre di basso livello dove l’impegno fisico e tattico sarebbe di basso livello.”

“Ho ritrovato un lo stesso gruppo dello scorso anno. Faremo di tutto per creare le stesse condizioni dell’annata passata. La preparazione non si discosterà da quella dello scorso anno. Avremo il vantaggio di poter arrivare più lentamente a quella condizione a causa di questo stop forzato.”

“Non ho fatto richieste specifiche a Massimo Taibi. Sappiamo dove dobbiamo migliorare questo gruppo. Ma abbiamo tanto tempo. Non dobbiamo fare tante cose, quelle poche che dovremo fare non dovremo sbagliarle.”

“Sono concentrato, ed è giusto che sia così. Credo molto in questo periodo. E’ in questo momento che si costruiscono le fondamenta. Ritiro in altura? Le squadre sono orientate a fare un ritiro nelle proprie sedi. A seguito dei lavori al Sant’Agata poi, abbiamo tutto quello di cui abbiamo bisogno. Il campionato di Serie B è sempre lo stesso, difficile, estenuante e di grande qualità. Lo sto seguendo per osservare le squadre che affronteremo. La resistenza mentale per le partite ravvicinate sarà una caratteristica fondamentale.”