Reggio Film Fest, buona la prima! Strepitoso successo per il cinema in chiave culturale,artistica e musicale

In una location da favola, una serata ricca di significato in un'alternanza di momenti legati al cinema sotto molte sfaccettature

Una serata ricca di spunti di riflessione, andata in scena nella splendida location dell’Arena dello Stretto “Ciccio Franco”. Il Reggio Film Fest 2020 inizia col botto, tra arte, cultura, musica in chiave cinematografica.

Si sono alternati sul palco, presentati da Mirella Sessa: Michele Geria, direttore generale, Mimmo Calopresti direttore artistico e Marcello Fonte, presidente della giuria Millennial Movie, oltre a numerosi ed importanti ospiti.

I primi tre cortometraggi proiettati nello splendido schermo allestito per l’occasione di Davide Vigore, Paolo Porchi e Nicolas Morganti Patrignani hanno lasciato stupefatta la platea reggina. Temi attuali riferiti all’integrazione razziale, la prostituzione, la morte assistita. I tre cortometraggi realizzati con grande cura nei dettagli e con espedienti narrativi di alto livello: faranno sicuramente strada nel concorso che continuerà anche oggi e nei prossimi giorni.

Cinema anche in chiave artistica, grazie all’esibizione di Natino Chirico, conosciutissimo artista reggino con il suo omaggio a Federico Fellini.

L’altra proiezione altrettanto importante e di effetto è stata Il documentario ‘LockTown – A sud del Covid’ di Emanuele Freni. I reggini grazie a questa produzione hanno potuto osservare con prospettive diverse ciò che è accaduto durante il lockdown a Reggio Calabria.

Il sindaco Giuseppe Falcomatà, il presidente della Camera di Commercio Ninni Tramontana, il mister della Reggina Mimmo Toscano, il responsabile di un supermercato, l’edicolante, il farmacista, l’istruttrice di fitness, a tutti è stata data voce. Davvero intenso e denso di significato con la collaborazione di Luigi Palamara e di Giusva Branca si è ricostruito un momento terribile, di grande insegnamento e attualità. Non bisogna abbassare la guardia rispetto alla terribile pandemia che ci ha colpito.

Cinema anche in chiave musicale, con le premiazioni del contest promosso da Francesco Villari delle videoclip Cartoline Rock. Ottime produzioni, tutte di reggini doc, tra i quali si evidenzia “E non è notte mai” (di Auspici-Malafarina) testo e voce Alfredo Auspici; musica e video Lenzo Malafarina, la ballerina è Samuela Piccolo.

Nella produzione dedicata a Giacomo Battaglia, Auspici riesce in un crescendo di espressioni a mantenere il contatto con l’attore reggino nonostante la dipartita grazie anche all’espressività ‘rabbiosa’ della danza della bravissima Samuela Piccolo capace ti trasformare le note musicali di Malafarina in movimento.

Infine, seguitissima, la proiezione di Aspromonte – la terra degli ultimi di Mimmo Calopresti. La pellicola non conosce più confini il film del protagonista Marcello Fonte, reggino doc rappresenta come lo stesso film la voglia di riscatto, la voglia di dimostrare al mondo ciò che realmente siamo, in grado di tirare fuori il meglio di noi se messi nelle condizioni di poter agire.

Il programma di martedì 25 agosto:

Ore 19.00

Arena dello Stretto – Reggio Calabria

Concorso di Cortometraggi “Millennial Movie”

Amare affondo regia di Matteo Russo

Salsa connection regia di Francesco Barozzi

U Scantu regia di Daniele Surace

Ore 20.00

Red Carpet

Arena dello Stretto

Film in concorso Premio “Bergamotto d’Argento”

“La scelta giusta” regia di Andrea D’Emilio con Francesco De Francesco, Costantino Comito. Durata: 90 min.

Ore 21.30

Cortometraggio fuori concorso “L’esecuzione” regia di Riccardo D’Alessandro con Francesca Antonaci (Gegia), Gigi Miseferi, Giuseppe Abramo, Lina Coccia, Massimiliano Panci, Antonio Antonaci, Elisabetta Caporale, Fabiana Paone.

Red Carpet Ore 22.00

Omaggio a Giacomo Battaglia

Incontro con Paola Lavini nomination Miglior Attrice al Globo d’Oro 2020.

Film Fuori Concorso: “Il matrimonio più sconvolgente della storia (Shocking Marriage)” regia di Demetrio Casile con Paola Lavini, Giacomo Battaglia, Gigi Miseferi. Durata 105 min.