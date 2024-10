Reggina: Toscano parla del calciomercato amaranto e la gestione del gruppo

Sono ancora solamente due le giornate di campionato. Dopo la sosta si ripartirà e la Reggina dovrà rendere visita alla Virtus Entella. Mister Toscano è stato ospite di Passione Amaranto ed ha parlato di calciomercato e gestione del gruppo: “La gestione di ogni gruppo dipende molto anche dalla disponibilità dei calciatori. Certamente i risultati aiutano a mantenere un certo equilibrio, fermo restando che c’è sempre qualcuno che può essere meno soddisfatto di qualche altro, è normale. L’importante è che nel momento in cui si viene chiamati in causa, si risponda secondo quelle che sono le esigenze della squadra.

Sul mercato ci siamo mossi in anticipo per raggiungere tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati. Abbiamo cercato di migliorare dove ritenevamo opportuno farlo. Abbiamo bisogno di una rosa numerosa e livellata verso l’alto per sopperire a tutte le difficoltà. Sarà il campo a giudicare, ma si sta creando un gruppo come piace a me, con il credo del lavoro. Siamo contenti di quest’inizio di campionato, ma sappiamo che si può e si deve migliorare“.