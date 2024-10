Reggina: Toscano può contare su Charpentier. Finalmente!

L’attaccante fortemente voluto da Mimmo Toscano, finalmente da oggi si mette a disposizione del tecnico e della squadra. Gabriel Charpentier, arriva a Reggio Calabria via Genoa e dopo aver superato una numerosa ed agguerrita concorrenza, ha dovuto affrontare un piccolo calvario prima di poter iniziare la sua avventura in amaranto. Tre tamponi positivi al covid, il ricovero al GOM e, finalmente, due tamponi consecutivi risultati negativi gli consentiranno di poter tornare nuovamente in campo.

Charpentier è uno dei cinque attaccanti dell’attuale organico della Reggina. Giocatore abile nel gioco aereo, ma bravo anche dal punto di vista tecnico, dotato di una ottima progressione, fa sentire la propria presenza nell’area di rigore avversaria. Su di lui c’era anche la Lazio del presidente Lotito che avrebbe voluto acquistarlo per poi girarlo alla Salernitana.