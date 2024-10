Reggina, Toscano: ‘Potevamo chiudere prima la gara. Sabato vogliamo fare bene’

A seguito della gara disputata al Granillo contro il Teramo, valevole per il secondo turno di Coppa Italia, il tecnico della Reggina si è presentato in Sala Stampa.

“Faccio i complimenti al Teramo, è una squadra ben organizzata che secondo me farà un grande campionato. Abbiamo dato minutaggio ai ragazzi che hanno giocato di meno, come Di Chiara, Faty, Lafferty e Peli. Abbiamo mostrato buona intensità per un periodo di gara, poi siamo calati. Abbiamo avuto tre-quattro occasioni per chiudere la gara prima”.