Reggina: mister Toscano spiega perchè Corazza ha battuto il primo rigore

Due calci di rigore nella stessa partita, entrambi per evidenti falli di mano commessi dai giocatori del Bisceglie. Il primo è stato battuto e fallito dal capocannoniere Simone Corazza, il secondo all’ultimo istante dell’incontro, battuto e realizzato da German Denis. Intervenuto a Radio Antenna Febea, mister Toscano ha spiegato il perchè della prima scelta:

“Certo che la Reggina ha il suo rigorista o i suoi rigoristi. Non essendo della gara da subito Bellomo, Reginaldo e Denis, prima della partita è stato stabilito che in caso ci fosse stato un calcio di rigore, lo avrebbe battuto Corazza. Nel momento in cui si è creata la situazione, con Simone in campo e Denis entrato a match iniziato, non mi sembrava corretto modificare quella scelta iniziale e per questo voglio sottolineare il grande gesto di German nell’aver concesso questa opportunità al compagno”.

