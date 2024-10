Reggina: come sempre ha ragione Toscano. Piccola emergenza sulla corsia di destra

Nella costruzione delle ultime due squadre, su precise indicazioni del tecnico Mimmo Toscano, il Ds Taibi ha portato in amaranto tanti giocatori di qualità e soprattutto quell’idea progettuale che prevede almeno due elementi per ruolo ed anche qualcosa in più. “Abbiamo bisogno di una rosa numerosa e livellata verso l’alto per sopperire a tutte le difficoltà. Sarà il campo a giudicare” ha dichiarato il tecnico amaranto. Lui che costruisce gran parte del proprio gioco soprattutto sul lavoro degli esterni e che dagli stessi pretende la doppia fatica in fase offensiva e difensiva e conseguenzialmente la necessità di avere diversi giocatori di livello per reparto.

Il primo intoppo è arrivato con la lieve distrazione muscolare che ha costretto Rolando a rimanere fuori in occasione della sfida con il Pescara e sicuramente gli impedirà di partecipare alla sfida contro l’Entella. Si aggiungono i dubbi sulla possibilità di avere a disposizione il nazionale Delprato, collocato in quella zona di campo un pò a sorpresa. L’invasione del covid 19 all’interno del gruppo Under 21 potrebbe far propendere per una quarantena per il gruppo dei calciatori facenti parte della spedizione ed in questo senso la Reggina attende notizie. Qualora fosse così, potrebbe essere la prima di Sitium.