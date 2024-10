Reggina-Toscano, fissato il giorno decisivo. Scienza scalpita

Lunedi 10 giugno potrebbe essere il giorno decisivo. La Reggina nel momento in cui ha puntato dritto su Mimmo Toscano lo ha inseguito, ne ha sostenuto le idee, insieme hanno trovato il punto d’incontro, con un però. Non di poco conto, perchè tra la Reggina e Mimmo Toscano c’è di mezzo la Feralpisalò e rapporti probabilmente non ottimali con l’ex tecnico, vista la brusca interruzione del rapporto, nonostante i play off ed un altro anno ancora di contratto.

Taibi ha deciso di attendere e lo sta facendo da tempo, ma è chiaro che l’attesa non può durare in eterno. C’è da costruire la Reggina del futuro con tanti contatti avviati, confronti continui con procuratori e allenatori in stand by.

Tra questi Beppe Scienza, reduce da una importante esperienza sulla panchina del Monopoli, bloccato dal DS amaranto e resosi disponibile nel caso in cui. Il caso in cui, è rappresentato dagli eventuali tempi lunghi che potrebbero verificarsi nel liberare Mimmo Toscano e, come detto in apertura, la telefonata di Taibi verso l’allenatore reggino verrà effettuata nella giornata di lunedi.

Dalla risposta di Mimmo Toscano dipenderà la decisione successiva.

