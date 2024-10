Reggina, Taibi: ‘Confermo contatti con diversi tecnici e c’è un nome nuovo’

Non è una telenovela, ma solo una vicenda più complicata di quello che si poteva immaginare. La Reggina ha scelto Toscano, è il profilo individuato per puntare a vincere il campionato la prossima stagione. In lui crede moltissimo soprattutto il DS Taibi, tanto da aver accettato di pazientare ancora un pò, prima che la situazioni si sblocchi.

Non è detto che questa possa essere la settimana giusta, ci sono da risolvere una serie di questioni che non riguardano direttamente la società amaranto.

Taibi vuole Toscano ma, per sua stessa ammissione, ha avuto confronti anche con altri allenatori. Il calcio è imprevedibile ed anche quando pensi che determinate cose si possano incanalare per il verso giusto, arriva l’inaspettata sorpresa che il Ds vuole evitare. “E’ vero, ho sentito diversi allenatori, dice Taibi a City Now Sport. C’è un profilo che con la società abbiamo individuato, tra questi c’è Toscano ma ho avuto confronti anche con tecnici come Bisoli e lo avete già scritto in tanti e non solo, il nome nuovo è quello di Beppe Scienza. E’ giusto confrontarsi con diverse figure, parlarci, raccogliere informazioni e idee. Non abbiamo fretta e non siamo l’unico club a farlo“.

