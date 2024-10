Reggina, le prime immagini della nuova sede (Video)

Lo abbiamo scritto questa mattina. La nuova mega sede della Reggina è quasi pronta.

Non è stata ancora fissata una data per l’inaugurazione ma si stanno ultimando i lavori ed a breve i dipendenti della società potranno farne accesso. Ricordiamo che per volontà del presidente Gallo si è scelto di trovare una sede che non fosse all’interno del centro sportivo S. Agata dove sono previste altre importanti novità.

