Reggina: rinforzi o nuova rivoluzione? L’attuale organico

Scelta del tecnico e valutazione successiva dell’attuale organico per capire quali dei giocatori attualmente sotto contratto possano tornare utili alla causa, questa la situazione attuale:

Andranno via per scadenza di prestito l’estremo difensore Confente ed insieme a lui anche Vidowsek, Pogliano, Seminara, Solini, Franchini., Tulissi, Tassi, Martiniello e Procopio.

Chiudono la loro esperienza in amaranto per scadenza di contratto i vari Licastro, Maritato e Sandomenico.

Sotto contratto invece Conson, Redolfi, Marino, Salandria, Ungaro, Strambelli, De Falco, Bellomo, Ciavattini, Doumbia, Baclet, Farroni, Gasparetto, Zibert e Kirwan (per quest’ultimo rinnovo che dovrebbe scattare in automatico in quanto legato alle presenze).

