Reggina, Toscano: ‘I tifosi sappiamo che i giocatori hanno bisogno di loro’

Non ci sono ancora numeri ufficiali per quello che riguarda la prevendita del match tra Reggina e Casertana. Come accaduto nelle ultime settimane, sono sempre i giorni di sabato e domenica a segnare il maggiore afflusso ai botteghini e probabilmente sarà così anche stavolta. Con i 5001 abbonati che rappresentano lo zoccolo duro e quindi presenza certa, si spera di poterne avere almeno altrettanti per raggiungere quota 10.000.

Della presenza di pubblico sugli spalti e della necessità di avere il caloroso e numeroso sostegno dei tifosi, ne ha parlato qualche giorno addietro mister Toscano: “I nostri tifosi sappiano quanto sia importante la loro presenza e di quanto i giocatori abbiano bisogno di loro“.

Messaggio diretto verso la tifoseria amaranto che, soprattutto in casa, è stata e può essere decisiva nei momenti di difficoltà e non solo.

