Picerno-Reggina, mister Toscano presenta il match. Un recupero importante

Le dichiarazioni di mister Toscano al termine della rifinitura effettuata al Centro Sportivo Sant'Agata:

“Affrontiamo una squadra completamente rinnovata, è un momento particolare del campionato per tanti fattori, si entra in una fase decisiva, bisogna rispondere presenti e capire anche subito il contesto della gara di domani considerando le porte chiuse”.

E’ stata analizzata la gara con il Monopoli?

“Come tutte le partite è stata analizzata a 360°, lo facciamo in modo costruttivo, sappiamo come ripartire, dobbiamo capire che le dinamiche e i contesti sono cambiati soprattutto per le porte chiuse, noi dobbiamo essere pronti anche a questa nuova sfida”.

Mancherà capitan De Rose, sono state provate diverse soluzioni?

“Ho provato diverse soluzioni, potrebbe giocare Sounas, De Francesco, Nielsen, ma a prescindere da chi scenderà in campo, quello che farà la squadra è la cosa più importante”.

Per quanto riguarda l’infermeria?

Forse riusciamo a recuperare Reginaldo che ha dato ampia disponibilità anche se ha pochi giorni di allenamento sulle gambe, non è completamente guarito, ma mi piace l’atteggiamento dei ragazzi che vogliono essere tutti presenti a questo finale di campionato”.

