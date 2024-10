Picerno, Giacomarro: ‘Reggina fortissima e con giocatori di categoria superiore’

Secondo quanto previste dalle ultime norme, strettamente collegate all’emergenza Coronavirus, il tecnico del Picerno Domenico Giacomarro ha parlato del match con la Reggina attraverso il canale ufficiale della società: “Sarà sicuramente una partita molto affascinante, ma allo stesso tempo difficile, dura, molto tosta per noi. Affronteremo la prima della classe e sappiamo della forza che ha questa squadra, la Reggina. Ma sappiamo bene che anche noi abbiamo delle potenzialità, dobbiamo giocare così come proviamo in allenamento. Così come abbiamo fatto nelle ultime uscite. Se vogliamo ambire a qualcosa di importante contro la Reggina, non possiamo permetterci nessun errore.

La Reggina ha elementi di grande importanza, di categoria superiore. E’ difficile dire se tolgo uno o l’altro giocatore, è una squadra che ha tutto: esperienza, tecnica e grandissime qualità. La mia squadra deve giocare così come sa, senza distrarsi e fare errori. Abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutte le squadre, nessuna ci ha messo sotto, anche se con le “grandi” non siamo riusciti a strappare punti. E’ un campionato difficile. La vittoria di domenica a Francavilla Fontana è stata importante oltre che meritata. Alla squadra chiedo massimo impegno e grande concentrazione, e di non specchiarsi dopo la vittoria di domenica, dando il massimo non solo contro la Reggina, ma da ora in avanti, come ho chiesto da inizio campionato. Ci aspettano sfide molto difficili e dobbiamo fare il più possibile punti per salvarci”.

fonte: www.azpicerno.it

