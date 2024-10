Reggina, Toscano: ‘Ho sentito il presidente Gallo, era contento del pari’

Il tecnico parla anche delle difficoltà che si incontrano in questo campionato

Pareggio con rammarico quello ottenuto dalla Reggina sul campo della Paganese. Una rete di Corazza e tantissimi i gol mancati nella prima parte, per poi subire il pareggio sull’unico tiro in porta dei padroni di casa. Un tratto dell’analisi fornita da mister Toscano a Gazzetta dello sport: “In questo campionato tutti giocano con il coltello fra i denti e palla lunga, mettendo in difficoltà noi che col gioco manovrato e veloce cerchiamo la vittoria.

Ho chiamato il presidente e gli ho dato gli auguri. Mi è apparso contento del pari, ma noi guardiamo già al derby di sabato con il Catanzaro“.

Leggi anche