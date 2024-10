Reggina: l’intervento di Luca Gallo sottile ed intelligente

La Reggina, in quel di Pagani, ha conosciuto il quarto pareggio esterno consecutivo di questo avvio di stagione. Tutti ottenuti con lo stesso punteggio, gli ultimi tre con identica sequenza e cioè passando per primi in vantaggio, creando tante occasioni da rete e poi subendo il pareggio degli avversari.

I tifosi hanno avuto modo di rammaricarsi sicuramente a Bari, un pò meno a Terni, tantissimo dopo la sfida contro la Paganese, dominata per lunghi tratti, soprattutto in quel primo tempo dove sono state almeno quattro le occasioni da gol nitide, salvo poi subire sull’unico tiro in porta dei padroni di casa, nella seconda parte, il pareggio.

Rimandato ancora una volta l’appuntamento con la vittoria esterna e ‘idea di averne persi due contro una squadra meno attrezzata rispetto a Bari e Ternana, ha suscitato reazioni e dato parecchio fastidio. Ed allora eccolo puntuale l’intervento del presidente Gallo che, approfittando di un messaggio di ringraziamento per i tanti auguri ricevuti nel giorno del suo compleanno, ha sottolineato l’imbattibilità della squadra dopo otto giornate di campionato, quasi a voler smorzare eventuali polemiche, rimarcando il dato di essere gli unici fino al momento a non aver mai perso. Mai banale il massimo dirigente.

