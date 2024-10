Reggina, Toscano: “Straordinaria prestazione, squadra da applausi”

Le parole del tecnico amaranto dopo la vittoria ottenuta al Granillo contro il Catania. Reggina da sola al secondo posto in classifica.

“C’è solo da fare i complimenti ai ragazzi. Giocare con questa intensità contro avversari di qualità come Ternana Bari e oggi Catania è da applausi.

Dal primo giorno di allenamento vedo questa applicazione e mi piace sottolinearlo. Abbiamo un’identità precisa, questa è la cosa che più mi gratifica.

La squadra è brava a compattarsi e non allungarsi mai, ancora abbiamo margini di miglioramento anche per la condizione di diversi giocatori che hanno avuto infortuni. Il gruppo è di qualità, ho 22 giocatori sullo stesso livello e quindi gli infortuni non mi preoccupano in particolar modo.

Le difficoltà sono dietro l’angolo, con questo atteggiamento però possiamo costruire qualcosa di importante.

Vittoria in trasferta l’abbiamo sfiorata in diverse circostanze, non deve essere un’ossessione. Giocando cosi arriverà presto, i ragazzi se lo meritano. Granillo? Straordinario, ringrazio i nostri tifosi”.