Reggina, Toscano: ‘Confronto con la squadra costruttivo. Abbiamo una grande responsabilità’

Nonostante la sosta la Reggina ha continuato a lavorare e da domani riprenderà la preparazione che porterà alla sfida di domenica sera al Granillo contro il Pisa. A Reggina Tv ha parlato il tecnico Mimmo Toscano.

“Questa settimana è servita tanto ed il confronto con la squadra è stata utile per capire dove dobbiamo migliorare, visto che abbiamo fatto delle buone prestazioni senza ottenere i risultati che speravamo, tranne il secondo tempo di Empoli che nessuno voleva in quel modo, compreso i ragazzi. Con il Pisa ci vuole la giusta incazzatura, i calciatori sono convinti che in questo breve percorso si poteva fare di più”.