Riccardo Ferri: ‘Reggina ambiziosa, bravo Taibi, ma non mettiamo pressione’

Una vita con la maglia dell’Inter con la quale ha vinto parecchio, un Mondiale, quello del 1990, sfumato proprio in semifinale. Riccardo Ferri, indimenticato difensore soprattutto dai tifosi neroazzurri, è stato intervistato da Gazzetta del Sud. E’ legato in qualche modo alle vicende della Reggina, in quanto fratello di Giacomo, centrocampista anni settanta degli amaranto e zio di Andrea, attuale vice di Falsini nella Reggina Primavera.

Luca Gallo è ambizioso ed ha fatto grandi cose

“In linea generale seguo la Reggina e dico che a questa società bisogna dare tempo. Per ottenere risultati è necessario lavorare in un’ottica di programmazione, il presidente Luca Gallo ha riportato subito la squadra in serie B ed ha nuovamente acquisito il centro sportivo S. Agata. L’arrivo del mio amico Tempestilli ha ridato linfa al vivaio”.

Alla Reggina non bisogna mettere pressione

“Massimo Taibi ha svolto un lavoro importante, ma non bisogna avere fretta. Menez e Denis sono elementi di qualità, non è facile assemblare il gruppo in pochi mesi, ritengo che i play off potrebbero essere un obiettivo, ma non bisognerebbe farne un dramma se non arrivassero. La società vuole andare in serie A, ma non mettiamole pressione”.