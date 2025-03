Reggina fuori casa, ma al Granillo c’è un doppio appuntamento nel weekend

PRIMA CATEGORIA: Catona-Polistena

Ci siamo. La tanto attesa sfida tra le prime due della classe si avvicina. Il Catona Calcio e lo Sporting Polistena si giocano la testa della classifica in una partita che promette emozioni forti e che i tifosi non possono assolutamente perdere. Teatro d’eccezione per il big match della 24esima giornata di Prima Categoria girone D, in programma sabato 22 marzo 2025 alle ore 15:00, è lo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria. Per l’occasione, la società del Catona Calcio ha organizzato la giornata biancazzurra chiamando a raccolta i propri tifosi e il loro straordinario tifo per affrontare questa sfida e sostenere i ragazzi con tutta la forza che li contraddistingue. La nostra squadra ha lottato duramente per arrivare fino a questo punto e ora è il momento di fare la differenza. Insieme.

Sabato lo stadio Granillo si dovrà trasformare nel cuore pulsante del tifo catonese e, vogliamo che sia pieno del calore e della passione che solo i nostri tifosi possono dare: ogni voce, ogni bandiera, ogni coro sarà fondamentale per far sentire il nostro calore e la nostra energia.

BIGLIETTI

In occasione della giornata biancazzurra che si disputerà al “Granillo“ il prossimo 22 marzo alle ore15:00, i settori dello stadio disponibili saranno la tribuna coperta per i tifosi del Catona e il settore ospite curva nord per i tifosi dello Sporting Polistena. Le tessere e gli abbonamenti non saranno validi. I biglietti avranno un costo di 10 euro, i bambini di età inferiore ai 14 anni entreranno gratis. I biglietti possono essere acquistati a partire da oggi e sono disponibili tramite diverse modalità, così da permettere a tutti i tifosi di scegliere l’opzione che preferiscono:

Punto vendita Catona: È possibile acquistare i biglietti direttamente presso la SISAL MATCH POINT di Catona.

Punto vendita Polistena: È possibile acquistare i biglietti direttamente presso l’HOTEL MOMMO e il BAR CAFFÈ VIA VENETO a Polistena.

Allo Stadio Granillo: I biglietti sono disponibili anche all’ingresso dei cancelli dello stadio Granillo, esibendo un documento d’identità valido, il giorno della partita.

ECCELLENZA: ReggioRavagnese-Vigor Lamezia

Prevendita

Si comunica che è aperta la prevendita dei biglietti per la partita ReggioRavagnese vs Vigor Lamezia che andrà in scena Domenica 23 Marzo alle ore 15:00 all’Oreste Granillo di Reggio Calabria.

La società per l’occasione indice la Giornata ReggioRavagnese.

Acquisto biglietti

I Biglietti potranno essere acquistati presso le seguenti attività:

-BAR TABACCHI NUCERA – VIA EREMO AL SANTUARIO N°75

-BAR KING – VIA TOMMASSO CAMPANELLA N°21

-SECONDA VIA – C.C. LE NINFEE – VIALE CALABRIA N°310

-SISALMATCHPOINT – VIA NAZIONALE CATONA N°177

-BAR SAN FRANCESCO – VIA SBARRE N°599