Reggina: Trocini, il punto sugli infortunati e poi: ‘Barillà me ne ha dette di tutti i colori…’

E’ stata una settimana in cui si è parlato molto di infortuni e assenze pesanti. Certamente non ci sarà il capitano Barillà per squalifica, probabilissima l’assenza di Grillo, per tutti gli altri così mister Trocini: “Abbiamo più di 24 ore all’inizio della gara e stiamo cercando di recuperarne il più possibile, ma la rosa è competitiva, il gruppo è unito e le alternative non mancano. Certamente tutti conosciamo il valore del capitano, lui ci teneva tantissimo, me ne ha dette di tutti i colori (ride) per averlo fatto giocare la scorsa settimana. Era una situazione in realtà difficilmente preventivabile, ma ripeto, la squadra che abbiamo è forte“.

Leggi anche