Trocini: ‘La storia della Reggina ti impone di vincere sempre’

Vigilia di Reggina-Siracusa, l’incontro più atteso della stagione tra due compagini che lottano per la promozione in serie C. La presentazione del match affidata al tecnico Trocini: “Ho provato a tirarmi fuori dall’entusiasmo della tifoseria ma non ci sono riuscito. Sono contento, Reggio per l’ennesima volta ha risposto alla chiamata e quando la “mamma” chiama… I tifosi faranno la differenza, c’è grande amore per questa squadra.

E credo che la presenza di tanta gente allo stadio può fare solo bene, è una cosa bellissima con la gente che ti spinge e ti aiuta durante il corso della partita. Tutto l’ambiente è cresciuto dopo tanti schiaffi ricevuti, è cresciuta anche la squadra che continua a regalarmi grandi soddisfazioni. Vanno riconosciuti anche i meriti alla società per avere operato bene anche in questa sessione di mercato.

Il Siracusa è una squadra forte e organizzata, gioca al calcio e mi aspetto una partita aperta. Come noi, vorranno la meglio sull’avversario e sono sicuro che verrà fuori una buona partita. L’obiettivo da raggiungere è importante e tutti lavoriamo insieme per raggiungerlo, tutti concentrati sul pezzo. Arriviamo al confronto diretto molto bene, sono felice della forma, della condizione. E’ stata una settimana di impegno come tutte le altre, avvertendo anche l’entusiasmo della gente.

De Felice stiamo cercando di farlo crescere dal punto di vista fisico, non giocava da due mesi. Lo vedo decismente meglio con il trascorrere dei giorni. Barranco è cresciuto al pari della squadra, i meriti sono suoi e del lavoro del gruppo. E’ sempre presente in zona gol e partecipa molto di più al gioco della squadra rispetto a prima. Si rincorre da due anni, ma oggi abbiamo la forza giusta e siamo entrati nell’ottica di giocare sempre per vincere, la storia della Reggina te lo impone”.