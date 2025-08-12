Reggina, Trocini: ‘Davanti sei giocatori forti’. Il passaggio sulle condizioni di Montalto e Di Grazia

Ai microfoni di radio Febea, mister Trocini ha parlato del rafforzamento voluto nel reparto offensivo con quattro esterni alti di livello e due attaccanti garanzia di gol ed esperienza:

“Si è cercato di alzare la qualità davanti, abbiamo sei giocatori davanti davvero forti e bravi, sono garanzie. Ma anche negli altri ruoli abbiamo cercato di mettere i tasselli al posto giusto, poi il campo dirà se abbiamo fatto le scelte giuste. Allenandoli tutti i giorni sono comunque felice. Il fatto di avere tanti calciatori forti per me è un problema piacevole. Ci sono una decina di calciatori con noi da due anni che trasmettono senso di appartenenza e importanza del risultato, ma tutti sanno che per noi è un anno decisivo e metteranno davanti a tutto l’obiettivo”.

“Montalto ha bisogno di lavorare perchè viene da un periodo di inattività, ma nel test contro l’Ardore gli darò un pò di minutaggio. Di Grazia ha preso una bella botta contro i maltesi e gli si è un pò infiammato il ginocchio, ma è tornato ad allenarsi contro la squadra. Domani non ci sarà, ma alla ripresa sarà con noi a pieno regime”.