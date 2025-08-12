Reggina: anticipato l’orario dell’allenamento congiunto con l’Ardore
Nuovo test per la squadra amaranto. I tifosi aspettano Montalto
12 Agosto 2025 - 10:52 | Redazione
Dopo la buona prestazione nell’amichevole contro la Salernitana, almeno nella prima parte di gara, la Reggina è pronta a tornare in campo per un nuovo impegno precampionato. Gli amaranto affronteranno l’Ardore in un allenamento congiunto già programmato, che si disputerà al centro sportivo Sant’Agata.
L’incontro, inizialmente fissato per le ore 18, è stato anticipato alle 16. Tra i tifosi c’è curiosità per l’eventuale esordio di Adriano Montalto. Il nuovo attaccante amaranto potrebbe scendere in campo per la prima volta, anche solo per uno spezzone di gara, la scelta dipenderà dal suo stato di forma dopo pochi giorni di allenamento.
Il test con l’Ardore sarà dunque un’ulteriore occasione per mister Trocini di valutare la condizione del gruppo e le potenzialità di una squadra che si avvicina a grandi passi alla nuova stagione.