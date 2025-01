Reggina: mister Trocini sul nuovo difensore e l’arrivo di un attaccante

"Ci sono tutte le carte in regola per vincere il campionato"

Dopo la vittoria della squadra amaranto con il Favara, mister Trocini è intervenuto a radio Febea a mente più fredda per parlare del match ma anche di calciomercato: “E’ arrivato Capomaggio che già in questo campionato ha fatto molto bene (5 gol). Ha fisicità ed è molto determinato, con buone qualità che conosceremo ancora meglio allenandolo. L’attaccante? Se arrivasse qualcuno ne sarei felice, ma se questo non dovesse accadere sono tranquillo lo stesso perchè abbiamo una squadra forte.

Ci sono tutte le carte in regola per vincere il campionato e quindi io vorrei che si parlasse più di quelli che abbiamo che di quelli che devono arrivare. Ripeto, siamo veramente forti, qui fanno gol tutti da Barranco a Ragusa che fa la differenza, poi Porcino e Barillà”.