Reggina, Trocini: ‘Gara importante, spero in un arbitraggio all’altezza’

Le dichiarazioni di mister Trocini alla vigilia della gara con la Scafatese:

“Domani ci aspetta una partita molto importante. Affrontiamo un avversario forte, di valore e con individualità importanti che possono fare la differenza in qualsiasi momento. Hanno dimostrato sul campo di essere una realtà solida. Spero di un arbitraggio all’altezza della gara, siamo stanchi di continui errori. In settimana abbiamo lavorato intensamente, preparandoci a diverse situazioni di gioco che potrebbero presentarsi. Tutta la rosa è a disposizione, in settimana abbiamo lavorato bene.

Mi preme ringraziare i nostri tifosi, in campo sentiamo la loro energia e il loro entusiasmo. Sappiamo di poter contare su di loro in casa ed in trasferta, questo ci motiva a lavorare ancora più duramente per raggiungere i nostri obiettivi. Ci aspetta una settimana impegnativa con tre gare ravvicinate, ma dobbiamo pensare ad una per volta, ogni partita ha la sua importanza. Voglio che i ragazzi siano esclusivamente concentrati su questa gara, domenica sera penseremo al Castrumfavara”.