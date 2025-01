Scafatese-Reggina: designato l’arbitro per una sfida delicata e che vale tanto

Non sono state poche le lamentele conseguenza di errori arbitrali anche clamorosi in questa prima parte di stagione che hanno visto protagoniste diverse società. La Reggina anche in occasione della gara vinta contro la Nuova Igea si è vista negare un altro rigore solare e nella stessa giornata l’Acireale ha subìto un penalty contro la Scafatese che ha mandato su tutte le furie la società, con la pubblicazione di una lettera abbastanza pesante il giorno successivo in cui si evidenziavano errori e decisioni discutibili avvenuti durante l’incontro con i campani.

Domenica si gioca una sfida importante e delicata tra la Scafatese e la Reggina e c’è molta attenzione a quella che è la designazione. A dirigere il match ci sarà il sig. Luigi Pica della sezione di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Alessandro Ceci della sezione di Frosinone e Michele Nappi della sezione di Latina.