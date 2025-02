Reggina, Trocini: ‘Voglio un Granillo come mai l’ho visto da quando sono qui’. Il punto sugli infortunati

"Una gioia vedere i calciatori che entrano e sputano sangue e quelli che stanno in panchina soffrire tanto come quelli che giocano"

La soddisfazione di mister Trocini al termine della partita per il risultato ma anche la consapevolezza unita alla maturità, raggiunte dalla squadra: “Siamo forti, veramente forti. Adesso abbiamo tirato fuori anche quell’aspetto che per una squadra che deve vincere è fondamentale. Quindi saper soffrire, combattere, essere operaia. Gli infortuni? Tranne Renelus e Girasole recuperabili, sono tutti muscolari e da valutare. Mi riempie di gioia vedere i calciatori che entrano e sputano sangue e quelli che stanno in panchina soffrire tanto come quelli che giocano.

I tifosi sono impagabili. Anche oggi numerosissimi, spingono tanto e la vittoria è merito anche loro. Spero domenica di vedere un Granillo come mai l’ho visto da quando sono qui, ma che conosco per averlo vissuto da avversario negli anni della serie C. E’ importante che la città aiuti questi ragazzi, vogliamo la loro spinta perchè con il Siracusa è una partita importante con due compagini che stanno andando fortissimo, ma poi se ne giocheranno altre undici. Certamente è uno scontro diretto”.