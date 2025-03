Reggina: mister Trocini fa il punto sugli infortunati

E’ iniziata la settimana che porterà alla sfida contro il Sambiase con la Reggina che si prepara ad un nuovo ciclo di incontri particolarmente delicati. Una sfida per volta come continuare a ripetere mister Trocini, oggi intervenuto a Radio Febea: “Abbiamo di fronte delle partite belle toste, ma quello che dico sempre a tutti è di non pensare di doverle vincere tutte, ma di pensare una partita alla volta. E’ complicato inseguire perché non puoi mai sbagliare, allo stesso tempo avere la Reggina dietro non è facile in questo momento. Avrei certamente volentieri fatto a cambio“.

Leggi anche

Il recupero degli infortunati

“Salandria e Giuliodori sono sulla via del recupero e molto probabilmente saranno a disposizione. Ci apprestiamo al rush finale senza grossi problemi fisici, servivano questi giorni di riposo perchè il fatto di dover rincorrere sempre ti pesa un pò mentalmente, era necessario staccare un pò”.