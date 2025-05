Reggina: Trocini non si dà pace, vuole la serie C ad ogni costo

Mister Trocini ha dato per scontato che saranno due le partite che la Reggina giocherà in questo play off con un solo obiettivo, vincere. Non si dà pace il tecnico per come è finita la stagione, quello sforzo prodotto grazie alla straordinaria risposta del gruppo, purtroppo a nulla è servito, nonostante un girone di ritorno strepitoso caratterizzato da vittorie e record.

“Meritiamo di andare in serie C“, lo ha ripetuto più volte l’allenatore reggino, come chi non riesce in nessun modo a digerire un finale che aveva immaginato diverso. Ma è il momento di voltare pagina e pensare a quello che sarà in questa coda di campionato, partendo dalla sfida di domenica tra la Reggina e la Vibonese, perchè se è vero che nell’immediato il titolo di vincitore dei play off è simbolico, altrettanto vero è che sarà fondamentale conquistarli per entrare in quella graduatoria che potrebbe consentire un ripescaggio qualora si verificassero determinate condizioni.

La squadra amaranto ha speso moltissimo negli ultimi due mesi e per stessa ammissione di Trocini è parecchio spremuta, ma allo stesso tempo il desiderio di raggiungere l’obiettivo, darà la forza ne siamo certi, per tirare fuori ancora altro e quindi avere ragione del primo avversario. Purtroppo, e speriamo in un ribaltone finale, non sono esaltanti i numeri che riguardano la prevendita rispetto a quello che si poteva ipotizzare. Ad oggi tutto fa pensare che ci sia il solito zoccolo duro che non va oltre le 3500 presenze, sperando, però, che possa succedere qualcosa nelle ultime ore.