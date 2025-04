Reggina: Trocini squalificato, le motivazioni nel verdetto del Giudice Sportivo

Una squalifica per gli amaranto e un giocatore in diffida. Fuori anche un calciatore della Nissa

E’ la seconda espulsione nelle ultime tre gare per mister Trocini, rimediate entrambe in trasferta. In occasione della sfida contro il Sambiase era stato lo stesso allenatore ad ammettere le proprie responsabilità, cosa che invece non ha fatto questa volta, ritenendo di avere semplicemente urlato a distanza verso l’attaccante del Pompei Puntierere per le continue perdite di tempo. Arriva il verdetto del Giudice Sportivo con squalifica e questa motivazione: “Per avere rivolto espressione offensiva ad un tesserato della squadra avversaria”.

Leggi anche

Arrivano anche le squalifiche per due calciatori, uno della Reggina, Cham e l’altro della Nissa, Lo Pizzo. Rimane ancora in diffida l’esterno Ndoye.