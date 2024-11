Reggina: il rammarico di mister Trocini, quello che gli ha fatto più male

Il ritorno di mister Trocini. Quante volte abbiamo letto e sentito nel corso di questa prima parte di stagione soprattutto dai tifosi: “Con Trocini, saremmo in testa alla classifica…“. Il tecnico è tornato dopo la risoluzione consensuale di Pergolizzi, una scelta della società che arriva a metà settimana, prima della delicatissima sfida contro la Vibonese.

Lui conosce giocatori e ambiente e l’inserimento è ovviamente più semplice. Ha lavorato in condizioni estreme lo scorso anno, concetto da lui stesso ribadito più volte in conferenza stampa, come anche quel rammarico dopo aver accettato la serie D solo per la Reggina, di non aver potuto vedere gioire la piazza, il suo dispiacere più grande:

Il dispiacere

“Quello che mi ha fatto male è stato quello il non riuscire a far godere una piazza come questa, quella curva e mi auguro di poterlo fare adesso con il sostegno di tutti. Non c’è altro posto al mondo migliore dove vorrei trovarmi adesso“.