Reggina: a Vibo con un Trocini carico e motivato. Quali saranno le scelte iniziali?

Si volta pagina. La Reggina riparte da Trocini dopo la risoluzione consensuale con mister Pergolizzi. I margini per riprendere la corsa ci sono tutti, c’è il potenziale rappresentato dall’organico e il fortissimo desiderio manifestato dal nuovo allenatore che è apparso molto carico e motivato.

Evidente la soddisfazione di tornare per completare un lavoro portato avanti lo scorso anno con grande fatica e dopo aver costruito una buona base, quell’allontanamento che neppure il Dt Bonanno ha spiegato in maniera convincente nel corso della conferenza stampa (“Niente di esclatante, solo qualche screzio“).

Adesso la curiosità maggiore riguarda le scelte. Quali saranno gli uomini sui quali mister Trocini farà affidamento almeno nell’undici iniziale? Conosce buona parte dell’organico per averlo allenato lo scorso anno e diversi altri calciatori per averli avuti in passato in squadra o come avversari. Avendo pochi giorni a disposizione potrebbe orientarsi su quanto visto nelle ultime settimane dovendo però rinunciare allo squalificato Forciniti e probabilmente sarà il centrocampo il settore dove più complicate saranno le scelte. Vibo è tappa fondamentale e questo Trocini lo sa bene. Vuole un inizio subito impattante consapevole che un risultato positivo contro la Vibonese, darebbe immediatamente un segnale fortissimo.