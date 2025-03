Reggina, Trocini punzecchia Grillo. Poi il passaggio su Urso e Curiale

Mister Trocini viene chiamato in causa sui singoli. Le attenzioni sui tre entrati in campo a gara in corso. “Punzecchio spesso Grillo perchè è un giocatore che può dare molto di più, le sue qualità le esprime in maniera non troppo costante. Ha 28 anni ed è nel pieno della maturità fisica e tecnica e secondo me dovrebbe spingere sempre al massimo, ha tutto per essere incisivo e decisivo e non solo nelle circostanze in cui mette dentro la palla gol. Lo voglio presente anche in fase difensiva e con un maggiore temperamento, sicuramente è stato un ottimo acquisto.

Urso al posto di Ragusa perchè quest’ultimo mi ha manifestato un problema al polpaccio e per non peggiorare la situazione ho deciso di cambiarlo. In quel momento si cercava il gol della vittoria e avendo notato uno scollamento tra i reparti essendo tutti sbilanciati in avanti, ho inserito Urso per avere un raccordo in mezzo. Curiale è un giocatore che in questo tipo di partite è molto utile, con la sua scaltrezza, la sua esperienza, ci dà anche peso. Forciniti ha avuto un problema muscolare ma all’altra gamba. Purtroppo sta avendo ripetuti infortuni, dispiace perchè era in crescita ma credo che sia un qualcosa di risolvibile a breve e domenica possa essere a disposizione”.