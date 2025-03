Reggina, Trocini: ‘L’espulsione? Appena sono uscito abbiamo segnato’

E’ felicissimo mister Trocini che si presenta ai microfoni di radio Febea euforico per la preziosa vittoria: “Gara diversa da Paternò, anche se c’è stato tanto agonismo. Ma noi ci siamo, questa è una vittoria bellissima, difficile, ci abbiamo provato in tutti i modi, ho pure mandato Girasole in attacco. Questo è il giusto premio ai nostri sforzi. Vittoria di cuore, il campo non permetteva di poter imbastire alcuna trama, si doveva lavorare sulle secondo palle, si è provato a sfruttare le rimesse lunghe di Cham. Per l’ennesima volta i ragazzi l’hanno interpretata nel modo migliore.

Sapevamo che sarebbe stata una partita piena di duelli, botte, agonismo. Curiale è entrato perchè è un giocatore che in queste situazioni può darci una grossa mano. E’ scaltro, sveglio, sa procurarsi punizioni, bene anche De Felice, Grillo e Giuliodori benissimo.

Bellissima poi la cornice di pubblico, è bello vedere gioire la nostra gente. Si è creato davvero un blocco unico. Ci crediamo e lottiamo una partita per volta aspettando che succeda qualcosa. Sono stato espulso perchè ho detto all’arbitro che si stava perdendo troppo tempo ed ho chiesto minuti in più di recupero, ma appena sono uscito abbiamo segnato”.