Reggina-Turris: in ballo diversi calciatori, lo conferma il Ds Taibi

Da giorni parliamo di contatti tra la Reggina e la Turris per un possibile passaggio di alcuni calciatori dalla società amaranto a quella dei corallini. Il primo obiettivo, comunque difficile da raggiungere, è Alberto De Francesco e l’interesse per il calciatore è stato anche lo spunto per l’incontro tra Primicile e Taibi per discutere di altro, molto altro. Infatti, come scritto in altra pagina di giornale, una trattativa è quasi conclusa quella per il trasferimento di Urban Zibert alla società campana, altri potrebbero essere i giocatori della Reggina a fare lo stesso percorso come Blondett, Doumbia e Nielsen. In qualche modo ci sono delle conferme dal Ds Taibi, intervistato dai colleghi di tuttoturris.com:

““E’ vero, in settimana sono stato a Torre del Greco, ospite della Turris e dell’amico Rosario Primicile, persona straordinaria. Diciamo che è stato un incontro conoscitivo, nel quale però ho avuto modo di testare la grande ospitalità e competenza dell’intera società. Non siamo entrati nei dettagli, ma è possibile che faremo qualche operazione con la Turris. Abbiamo dei giocatori che possono fare al suo caso. Approfondiremo il discorso più avanti, ora i tempi sono ancora prematuri…”.