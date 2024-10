Reggina, ufficiale l’arrivo di Pasqualoni. Slitta il derby con il Catanzaro

Ennesimo volto nuovo in casa amaranto. La Reggina ha ufficializzato di aver acquisito le prestazioni sportive di Danilo Pasqualoni. Il difensore classe ’94 ha firmato un annuale. Originario di Roma, nella scorsa stagione Pasqualoni ha collezionato ventisette presenze con la maglia del Catanzaro.

Intanto è ufficiale lo slittamento della gara con il Catanzaro, sfida valida per la Coppa Italia e inizialmente prevista per domenica 13 agosto. Le condizioni del terreno di gioco del Granillo, con i lavori di manutenzione iniziati in colpevole ritardo, non consentono di disputare il derby tra formazioni calabresi. La Lega quindi, vista la richiesta avanzata dalla società Reggina, “a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, ha disposto che la gara indicata in oggetto venga posticipata a domenica 20 agosto 2017, Stadio “Oreste Granillo”, Reggio Calabria, con inizio alle ore 20.30”.