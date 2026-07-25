Reggina, ufficializzato il Ds Romairone. Le sue prime dichiarazioni

Ve lo avevamo anticipato che a partire da oggi sarebbero partite le prile ufficializzazioni. La Reggina ha comunicato, così come si sapeva da tempo, che il nuovo Ds è Giancarlo Romairone. Il dirigente qualche ora prima avera rilasciata una dichiarazione al giornale La Stampa: “Venti giorni fa si è prospettata quest’opportunità e non ho esitato. Lotito aveva già avuto modo di conoscermi alla Lazio e questa chiamata testimonia l’apprezzamento per le mie doti professionali. L’ho sempre stimato, già dai tempi in cui ci incrociavamo per condurre trattative di mercato. Non ho mai operato in contesti facili: a Reggio Calabria ci sono grandi stimoli per fare bene“.

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