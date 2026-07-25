Sanità, Brutto (FdI): ‘Un miliardo di euro per la Calabria’

“La Calabria scrive una pagina importante per il futuro della propria sanità. Il via libera della Conferenza Stato-Regioni allo schema di decreto che assegna le nuove risorse Inail per l’edilizia sanitaria consegna alla nostra Regione un risultato senza precedenti: un miliardo di euro destinato alla realizzazione di nuovi ospedali e al potenziamento delle infrastrutture sanitarie. È il finanziamento più consistente assegnato a una Regione italiana in questa tranche di risorse e rappresenta una risposta concreta ai bisogni dei cittadini”.

Un miliardo per gli ospedali della Calabria

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Angelo Brutto, commentando l’approvazione del provvedimento che assegna alla Calabria ulteriori risorse strategiche per la sanità.

“Parliamo di investimenti che cambieranno il volto della sanità calabrese e che consentiranno di recuperare anni di ritardi”.

Le risorse saranno destinate a opere fondamentali: 300 milioni di euro per il nuovo ospedale di Catanzaro, 200 milioni per la Cittadella della Salute del capoluogo, 300 milioni per il nuovo ospedale di Crotone e altri 200 milioni per il nuovo ospedale di Cosenza. Interventi che rafforzeranno la rete ospedaliera regionale e garantiranno servizi più moderni, efficienti e sicuri.

Brutto: “La stagione delle promesse lasci spazio ai fatti”

Per Brutto, il risultato testimonia l’efficacia dell’azione istituzionale portata avanti dal Governo nazionale e dalla Regione Calabria.