Reggina, ultime ore di mercato fra trasferimenti e rifiuti

Poco più di un’ora alla conclusione di questa seconda sessione di calciomercato. Ci si concentra solo sulle operazioni in uscita con Taibi che prova a piazzare i calciatori ritenuti in esubero. Emmausso, arrivato alla Reggina in prestito dovrebbe vestire la maglia del Cuneo, ormai prossimo il passaggio di Petermann alla Pistoiese, mentre Ungaro avrebbe rifiutato il trasferimento alla Lucchese e rischia, essendo un over, di rimanere fuori lista.

Per Zappella non si fa nulla, Marino rimarrà amaranto.