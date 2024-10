Reggina, in uscita anche tutti i big? Dipende da Toscano

Abbiamo detto nei giorni scorsi nessuna rivoluzione, ma si è anche parlato di una campagna acquisti che per forza di cose sarà consistente, sia per il raggiungimento di un numero adeguato di atleti in organico (23-25), sia per le novità quotidiane di un mercato che si evolve e che prevede movimenti in uscita con protagonisti anche quei giocatori sotto contratto. E questo porterebbe a cambiamenti consistenti.

Conson, Ciavattini, Mastrippolito, Redolfi e Petermann rientrano in questa cerchia e sono cinque dei diciassette giocatori attualmente in forza alla Reggina, ma nelle ultime settimane si è parlato soprattutto di quegli elementi che di fatto hanno radicalmente modificato la rosa della squadra nel mercato di gennaio.

I primi nomi venuti fuori sono stati quelli di De Falco e Baclet, operazioni complicate in modo particolare per quest’ultimo, legato alla società amaranto fino al 2021 e con un contratto di una certa importanza. Negli ultimi giorni ed anche un pò a sorpresa a questa lista di possibili calciatori in uscita sono stati inseriti anche Bellomo, per lui chiamate dalla B vedi Pisa e Pescara e Strambelli, interessamento del Livorno.

Si dovessero concretizzare tutte, cosa alquanto improbabile, salirebbero a nove i movimenti in uscita con un organico che si ridurrebbe a otto elementi, questo comporterebbe qualcosa come circa quindici operazioni in entrata. il confronto tra il DS Taibi ed il tecnico Toscano porterà alle scelte definitive.

Leggi anche