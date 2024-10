Reggina: Vero l’interesse per Porcino, ma Spinelli dice: “Incedibile”

Costruzione della squadra secondo un criterio. Lo scorso anno, dovendo partire da zero, Taibi ha iniziato dal centrocampo, da lui ritenuto il reparto nevralgico. Adesso la composizione del nuovo organico sembra seguire una logica diversa con l’acquisizione di un portiere per poi passare al reparto difensivo.

Guarna ha guadagnato posizioni su Nordi. Parliamo di due profili che comunque rappresentano una garanzia per la squadra, per capacità tecniche ed esperienza. Il portiere calabrese ha manifestato la volontà ad indossare la maglia amaranto, sperando che questa sia la volta buona, dopo i tentativi degli anni passati sotto la gestione Foti.

Nel reparto arretrato si cercano compagni per Gasparetto. Il difensore Cristini sembrerebbe ad un passo, mentre la parte più interessante e che presenta nomi di un certo livello è la corsia di sinistra. Taibi non ha mai nascosto il suo gradimento verso Donnarumma che, però è di proprietà del Monopoli ed ha le attenzioni anche di una società forte ed ambiziosa come il Bari.

Smentite di circostanza a parte, c’è stato il contatto tra il DS amaranto ed il procuratore di Toti Porcino. Il reggino è legato al Livorno per altri due anni ed anche in questa circostanza la concorrenza non manca visto che interessa moltissimo a Bari e Monza. Rispetto al pomeriggio di ieri c’è la novità rappresentata dall’intervento del presidente Spinelli a Radio Reggio Più il quale ha dichiarato: “Porcino non è in uscita, il tecnico lo ha inserito nella lista degli incedibili“. Vedremo, visto che il mercato quotidianamente racconta sempre storie diverse e novità.

Intanto sempre per quello che riguarda la corsia mancina, viste le difficoltà per i due giocatori sopracitati, la Reggina ha concentrato le proprie attenzioni su Liotti, altro profilo di livello ultima stagione al Pisa.

