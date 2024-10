Reggina-Venezia, il primo dato della prevendita tra biglietti venduti e omaggiati

Giorno scomodo ed orario ancora di più. La serie B scende in campo a Pasquetta così come accaduto anche nella passata stagione, una scelta che ha fatto arrabbiare moltissimo i tifosi. La Reggina giocherà in casa contro il Venezia (ore 15,00), altra partita spigolosa, delicata, durissima contro una formazione forte che sta provando a scalare una classifica decisamente inaspettata rispetto alle attese. Lo scorso anno, il 18 di aprile, lunedi dell’Angelo, contro il Lecce che poi sarebbe andato in A, gli amaranto si imposero con una rete di Folorunsho con qualche polemica nel dopo gara tra il centrocampista e mister Baroni. Gli spettatori furono 3.682 di cui 789 ospiti. Quest’anno si parte da una base di 4130 abbonati, ma è possibile che diversi di questi non vi siano, ma per i quali la società ha messo a disposizione un biglietto aggiuntivo in omaggio. Ad oggi la prevendita tra tagliandi venduti e omaggiati segna poco più di 1000, ma c’è ancora tantissimo tempo a disposizione.

Leggi anche