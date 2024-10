Reggina-Venezia: la probabile formazione amaranto. Inzaghi torna all’antico?

Un’altra finale, così come l’ha voluta individuare questa parte conclusiva di campionato mister Inzaghi. Giocare le partite con il sorriso dopo aver interrotto la striscia negativa sul campo del Perugia e provare a confermare l’attuale posizione in classifica. L’avversario è di quelli forti, in ripresa e costruito per andare in A, ma inaspettatamente giù in classifica anche se nelle ultime settimane ha guadagnato punti importanti il Venezia. La Reggina non se la potrà giocare al meglio delle potenzialità, dovendo rinunciare intanto al calciatore più in forma del momento come Hernani, fuori per squalifica, e rinunciando anche a Majer, Gagliolo e forse Pierozzi.

La probabile formazione amaranto

REGGINA: Colombi; Bouah, Cionek, Camporese, Di Chiara; Fabbian, Crisetig, Liotti; Rivas (Canotto), Gori, Menez. All. Inzaghi